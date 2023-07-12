有些人可以開自己玩笑取悅眾人，但卻不能接受成為別人口中的笑話，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、獅子座、摩羯座在公共場合中能接受自嘲，可是當有人反過來吐槽他們時，就會非常生氣，甚至會事後找對方算帳。

▍金牛座

金牛座有屬於自己的冷幽默，偶爾會自嘲，調劑一下周遭氣氛，但旁人若附和他們的話繼續說下去，展開吐槽，那金牛座心中的怒火便會燃燒起來。金牛座不喜歡別人對自己說任何事情，更不接受別人吐槽，若有人把握不好吐槽分寸，他們就會非常生氣。

▍獅子座

獅子座不缺幽默感，但幽默感僅限於自嘲，絕不是笑嘻嘻地接受別人吐槽。個性強勢的獅子座愛面子，若有人當眾吐槽，讓他們顏面掃地，獅子座會當場反嗆，事後還會繼續算帳。

▍摩羯座

摩羯座其實很自負，自嘲對他們而言，不過是排解壓力、放鬆生活的一種調劑而已。若有人白目的吐槽他們，小心被他們責罵！摩羯座會自嘲、會說教，不允許別人對自己吐槽，注重身份地位的他們，不喜歡被說。