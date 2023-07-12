Predator Helios 3D 15 SpatialLabs（PH3d15-71）電競筆電具有強大效能，不需配戴3D眼鏡，打造與眾不同的沉浸式3D遊戲體驗。玩家透過SpatialLabs TrueGame應用程式，可輕鬆使用筆電暢玩，同時體驗最新裸視3D立體技術3D Ultra模式，增強渲染效果，可呈現3D景深效果以及栩栩如生的3D空間幾何圖象，並支援50款以上近期或經典3D模式遊戲，搭載13代 Intel Core i9處理器、GeForce RTX 4080獨立顯卡、32GB DDR5-5600記憶體及PCIe Gen 4 NVMe RAID 0 SSD。亦具備雙風扇設計，內含第五代AeroBlade 3D風扇，搭配液態金屬散熱膏及Acer CoolBoost技術，全面提升散熱效能，不僅內含Killer DoubleShot Pro以及WiFi 6E（E2600+1675i），各種連接埠一應俱全，包括內建HDMI 2.1可外接螢幕，也另有一個Thunderbolt 4連接埠和2個USB 3.2 Gen2連接埠。

此款筆電內建IPS技術的15.6吋窄邊框螢幕，具79%屏佔比，玩家能在2K 60Hz 3D模式及4K 2D模式中無縫切換。透過Pulsar Lighting與全新PredatorSense調整色彩、設定mini-LED顯示畫面及個別按鍵RGB背光鍵盤，擁有流暢明亮的動態照明效果；機身後側的出風口邊緣配置RGB燈條，玩家能自訂環境燈光效果。 Predator Helios 3D 15 SpatialLabs首波於Acer Store網路商城推出嘗鮮活動，售價15萬2000元，也將於MOMO購物網等3C銷售賣場陸續上架。同時，於台北三創百貨及高雄夢時代Acer旗艦門市舉辦體驗活動，現場親身感受截然不同的遊戲體驗。