台灣房屋天母七段加盟店店長黃翊華表示，「國泰天母」7樓戶，屋齡近9年且仍是毛胚屋，該戶已有兩次歷史交易紀錄，第一手屋主於2014年以約1.7億元買進，不過2020年以1.45億轉售，當時賠掉2476萬元；今年初再度釋出銷售時，曾開價1.98億元，如今實價揭露該戶以1.82億元成交，幾乎是開價打9折出售，頗符合議價空間，且成交單價120萬元，也合乎該社區中低樓層目前行情。

台灣房屋觀察歷史實價揭露資料，今年上半年台北市豪宅轉手增值前五名交易，天母、內湖等地區分別有兩筆，中正區1筆，這五筆交易增值都超過千萬，第一名「國泰天母」增值3700萬，第二名是內湖指標豪宅「長虹天璽」9樓戶，前一手屋主持有10年多售出，帳面增值2102萬元；「璞真水寓」7樓戶，前一手屋主持有8年多，帳面增值1390萬元；中正區豪宅「力麒麒御」10樓戶和天母「仰哲」，帳面分別增值1380萬元、1112萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，不動產賺賠時間和價格是兩大關鍵，「璞真水寓」、「力麒麒御」都持有超過八年；而「長虹天璽」則持有逾十年，除了長期累積帶來的增值，還經歷電塔拆遷後的補漲，是內湖區增值最顯著的豪宅；至於「國泰天母」的最新交易雖然僅持有近三年，但是因2020年取得時，前屋主賠售，價格為相對低價，且對於許多豪客而言，優質路段的指標豪宅釋出稀少，所以在市場交易低迷之際，仍有突出的表現。