由資誠(PwC)、CoinShares、替代投資管理協會(AIMA)所出具的報告顯示，今年有投資於加密資產的傳統對沖基金比例，已跌到29%，並低於2022年的37%。

那些最近有投資的對沖基金，有4分之1表示，美國監管單位對該產業的不確定性增加，讓他們重新考慮對該資產類別的投資。

去年的市場事件，影響到七成的對沖基金的加密投資決定。

該報告包括了對59家對沖基金的調查。

在去年，包括美國主要交易所FTX在內的多家加密公司相繼破產，震驚了加密產業。由於代幣價格下跌和各種公司凍結客戶提款，投資者承受了巨大損失。

雖然比特幣價格今年穩步回升，但投資人仍然保持謹慎，因為美國監管機構已經針對他們所說的「整個產業不遵守法律的文化」，加大了監管行動力度。

傳統的對沖基金通常會避開加密貨幣交易，他們說，阻礙因素包括聲譽風險、監管機關和稅務機關缺乏明確的指引，以及數據的不可靠。

報告稱，從未使用加密資產的受訪者，有超過一半說，等待監管規定的進一步更新。

有投資於加密的對沖基金，大多數使用比特幣或以太幣。他們投資於加密資產的策略包括：多重策略(41%)、系統化策略(29%)、總體策略(12%)、股市策略(12%)。

在有交易加密貨幣的對沖基金中，近半數表示，將投入更多資金，但是該加密貨幣投資僅占其管理資產的2%。