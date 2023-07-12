Red Bull與大苑子合作推出「能量小桃氣」，99元。（Red Bull提供／朱世凱台北傳真）

珍煮丹與《楓之谷M》開創3款水果加多多綠飲品，並且加贈虛寶卡。（珍煮丹提供／朱世凱台北傳真）

夏季熱浪來襲，飲品買氣狂衝，Red Bull看好業績表現，今夏再推Summer Edition 蜜桃草莓風味，並與大苑子合作推「Red Bull能量小桃氣」，綿密氣泡搭果香很能感受消暑體感。

Red Bull Summer Edition蜜桃草莓風味瓶身展現亮麗夏季豔陽風情，口味包括蜜桃鮮甜交織草莓果香，與氣泡融合也很符合現代人喜愛味蕾刺激感的趨勢。品牌也打造線上「涼夏冰菓室」互動濾鏡，邀請消費者透過IG濾鏡玩創意，即日起開啟IG濾鏡完成「製冰挑戰」，上傳影片並標記 @redbulltaiwan帳號，私訊小編即有機會獲得全台限量的Red Bull Summer Edition涼夏冰菓室新品禮盒。Red Bull祭出新品優惠活動，即日起至指定便利商店及量販通路均可享有2入或4入購買優惠價。

此外，Red Bull攜手善於翻玩鮮果飲的大苑子，即日起共同推出「Red Bull能量小桃氣」，以百分百鮮搾葡萄柚汁，搭配Red Bull Summer Edition 蜜桃草莓風味，橘紅漸層飲品也很適合打卡。

手搖飲品牌珍煮丹則在夏季推出用山茶花結合台灣在地水果飲品，現又聯手熱門手遊《楓之谷M》開創三款多多綠飲品「雪吉拉葡萄柚多多綠」、「皮卡啾紅心芭樂多多綠」、「菇菇寶貝柳橙多多綠」，用三種不同水果讓手搖飄散自然清香，期間限定加贈楓之谷M虛寶卡，有機會拿騎寵、椅子等虛寶，單筆滿額還可把限量款隨行杯帶回家。