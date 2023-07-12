從一場又一場激戰中生存，塞爾維亞職業網球明星喬柯維奇（Novak Djokovic）對於自己也是滿滿信心，受訪時也常妙語如珠的他，對於對手想擊敗它、從他手中拿走溫布頓草地錦標賽冠軍，是「絕不會發生的」。

喬柯維奇在今年溫布頓男單8強賽在4比6先輸1盤的情況下，6比1、6比4、6比3連追3盤奪勝，他用「激戰（dogfight）形容這場比賽內容，再度克服對手給他的考驗、延續個人在溫網33連勝後，他說：「我不希望各位聽起來覺得我有點自大，但我當然認為自己是溫網冠軍熱門，請大家看看我生涯在溫布頓的成績，連4屆保住冠軍，我當然看好我自己奪冠。」

被問到關於對手們想阻止他帶走今年第3座四大賽冠軍的想法，喬柯維奇也再度發揮屬於他的自信及回應的技巧說：「這不會發生的。」

喬柯維奇將與義大利選手辛納（Jannik Sinner）爭奪今年溫網男單決賽門票，儘管有不被打敗的信心，他也不會輕敵，「隨著打越來越多場比賽，球員們都對於在草地賽場的移動跑位更自在，像是辛納、阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）都很喜歡利用滑步。」喬帥補充，這是他在草地上滑步最少的一次，有時這個技巧不一定是最好的選擇，要取決於球跟當下狀況。