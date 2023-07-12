長興表示，全球紫外線光固化（UV）各應用市場以年增長率5％以上成長，其中亞洲地轉型成長最快；新興市場如印度、東南等的紫外線光固化型塗料成長率平均超過10％，均是發展與增量重點區域。

為此，長興特殊材料事業部積極投入高值UV產品四新應用發展（新材料、新技術、新產品、新市場），市場活動佈局涵蓋車燈塗料、3D列材料、UV加硬塗料、UV膠黏劑、光學膜材塗料等，擴大技術差異化及產品高值化利基。

長興第二季已見合成樹脂需求回升，期盼電子材料、特用化學第三季需求復甦。因應近期下游包括PCB製造重心可見已往東協前進，長興不排除在馬來西亞增設特化或電子材料生產基地。長興馬來西亞新購置土地與樹脂廠相鄰，未來在設置電材產線上有靠近樹脂原料等優勢。

長興指出，新產品將聚焦5G、電動車、半導體、綠能、儲能等潛力產業，迅速回應客戶需求，加快產品上市速度。除深耕大中華市場，也會拓展東協、印度等新興市場。以馬來西亞廠在地產能、關稅、運輸成本等優勢擴大區域銷售。

其中，特用材料之紫外線光固化（UV）技術具固化速度快、節約能源、友善環境、提升產品性能及適合高速自動化生產等優點。在全球碳中和、環保趨勢下，紫外線光固化將應用於更多的產業轉型及汰換傳統高污染的工藝，UV光固化材料長期需求仍持續看好。