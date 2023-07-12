71歲「綜藝大哥大」張菲，過去主持風格幽默風趣，歷經兩度引退，2018年二度復出主持《綜藝菲常讚》，但節目播出幾個月後就停播。而張菲近年則四處遊山玩水，過著閒雲野鶴生活，不過仍有不少粉絲期盼菲哥回歸主持。張菲的姐姐「自在禪教主」恆述法師接受《中時新聞網》訪問，首度鬆口達成「2關鍵」菲哥復出機會大。

獨/71歲張菲有意「東山再起」！ 恆述法師鬆口「2關鍵」就復出

恆述表示，「菲哥年輕時就很自在，對金錢不是很重視，他不羨慕人家有多少節目，像《黃金拍檔》、《綜藝大哥大》等都是一個節目，人家是禮拜一做到禮拜天，菲哥是每周工作兩天，攝影棚彩排一次、錄影一次，其餘五天都在海邊，現在退休沒事就開輕航機、風帆或騎哈雷」。

恆述法師透露張菲半退休生活。（游定剛拍攝）

張菲昔日在台灣綜藝圈，和張小燕、吳宗憲和胡瓜有「三王一后」的稱號，然而菲哥消失螢光幕多年，仍有大批粉絲引頸期盼他回歸。恆述法師不諱言地說，「私下仍有不少製作人登門拜訪，邀他復出主持節目。」至於菲哥考慮關鍵原因為何？恆述鬆口表示，「應是節目內容，菲哥對節目品質很重視，及製作人跟他有沒有因緣，種種的考核」。

有意和張菲合體主持，恆述(圖中)親曝可能性。（游定剛拍攝）

先前提到，使出「兩張王牌」有意和張菲合體主持，恆述說，「這不大可能，雖我還是有演藝人員色彩，這是我過去的習性，但叫我再跳下來主持綜藝節目，我比較沒興趣，我喜歡做寓教於樂的節目，一個人自說自話，講講修行的甘苦談，人間總總的奇遇及生活百態、紅塵，這樣的寫照我有興趣，再去插科打諢、唱歌跳舞的話，我比較沒興趣」。