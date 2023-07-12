真的太奇妙！一名男網友表示，高中一年級時穿著制服去某間小火鍋店用餐，結果有陌生阿伯突然來搭訕，表示和他是就讀同一所高中，還邀請他一起吃飯，後來阿伯超大方地直接幫他買單，離去前說：「我們都是台大的，你們也要考上啊」，沒想到如今他真的順利考上台大。這段奇特的經歷引發網友熱議，不過也有人歪樓好奇：「這家火鍋也是白飯吃到飽的嗎？」

原PO在論壇《Dcard》發文表示，就讀高中一年級時，他和同學一起去補習班附近的小火鍋店用餐，平均消費大概是一人200元左右，當天兩人穿著高中制服，才剛入座點完餐，隔壁桌的陌生阿伯突然走過來說：「欸！年輕人，我們以前也是成功高中的，要不要一起吃」。

原PO和同學一聽，也很大方地換桌過去和學長聊天，一行人一邊吃飯，一邊閒聊學校最近的狀況，用餐完畢後，學長還逕自幫原PO和同學買單，離去前拋下一句：「我們都是台大的，你們也要考上啊」。如今，原PO回想起這段特別的經驗，直說「超級酷」，最後他也更新自己的近況，「我考上了，耶！謝謝阿伯的火鍋」。

貼文曝光後，累積超過3千名網友按讚朝聖，「祝福你們能再見到阿伯，跟他們當面報喜」、「阿伯也太強」、「我還以為阿伯是台大教授」、「進行善的循環」。除此之外，由於近日27名台科大學生到熱炒店用餐，因為白飯供應不及上網狂刷一星負評，引發「白飯之亂」，也讓網友歪樓狂問，「這家火鍋店也是白飯吃到飽的嗎」，原PO則回應，「是，有夠讚」，更表示希望能有機會遇到當年請客的阿伯，「換我們請客了」。