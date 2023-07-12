基隆協和電廠更新改建要蓋第四天然氣接收站(四接)，地方人士和部分公民團體質疑造成基隆港波高「平均增加一倍」，台電駁斥此說法是「刻意局部擴大解讀」。試驗是僅在極端測試條件下，且發生機率不到1％，測試地點也在西防波堤開口區域，非為碼頭區。

對於交通部長王國材認為「基隆港運作與能源轉型可得到平衡」，經過操船模擬和水工模擬後，四接建設是可行的，對此台電表示，未來預估每月平均2艘LNG船進港、每次所需時間僅約30分鐘，與其他商船錯開，優先禮讓國際郵輪進港，會把對基隆港的營運降到最低。

台電指出，接收站於港嘴興建，台灣並非首例，在世界各地也有類似設計，LNG船也並非危險船隻。協和經過超過600次的操船模擬，由基隆港的引水人進行操作，已找出可以安全操航進港的情境及模式，驗證結果也經過第三方驗證會議確認通過。

另水工模型試驗結果也顯示，東移方案對於基隆港碼頭及協和卸收碼頭均可符合靠泊要求。

四接未來將增加三道防波堤，台電說其中增加一道400公尺長的東防波堤，形同讓基隆港航道增長400公尺，操航會更有餘裕、更安全。未來LNG船進入港嘴後，便可迴轉離開基隆港的航道停靠接收站，也不用進入基隆港原有港區。

有關地方人士反覆指稱協和接收站將造成基隆港內平均波高增加一倍，台電認為，其說法是刻意局部擴大解讀。興建接收站之後對港區影響，根據水工模型試驗，絕大部分的波向與現況波高相較之下，並沒有顯著的差異。所謂試驗中發生波高增加一倍之地點，是僅在極端測試條件下、發生機率不到1％，發生地點是在西防波堤開口區域，也並非在碼頭區，不影響靠泊作業。