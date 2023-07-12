基隆市田寮河兩岸的行道樹上，春季到夏季棲息了大量鷺鷥，往往造成路邊停車車輛及人行道遭受大量鳥屎「洗禮」。（張志康攝）

基隆市田寮河兩側的行道樹上，有上千隻鷺鷥在此聚集成家，不過基隆市政府近日卻派出工程車，在金雞橋附近做行道樹修剪。有民眾擔心正在繁殖期的鷺鷥受到驚擾，甚至被「抄家」。基隆市產發處長林鼎超澄清，這是為了颱風季節來臨進行的工程，為了避免影響鷺鷥，也派出動保所人員協助。

基隆市政府產發處表示，田寮河因食源豐富，兩岸樹木鷺鷥科生態豐富，但因金雞橋第1顆樹枝葉過於茂盛，且颱風季節將至，為市民安全而必須預作修剪，也特別指示現場專業廠商務必維護該樹棲息鳥類福利，減少傷亡，做到市民安全與生態兼顧。

基隆市動保所表示，今日修剪樹木落巢9隻幼雛，已安全送至所內照顧，鷺鷥科育雛約需5-8周，待長大為成鳥後再於田寮河野放，回歸自然生態。

不過基隆野鳥學會理事長沈錦豐則有不同看法。他直指，基隆市政府應該是為了鳥屎問題，才會想要在鷺鷥繁殖期還沒有結束的時候，就直接修剪樹木。

沈錦豐說，鷺鷥本來就喜歡在水旁的樹上結巢，市府大可以在繁殖期前進行樹木的修剪等方式，讓鷺鷥選擇不在這裡築巢，或是結合環境教育。市府的做法不太適合，幼鳥一般最晚在8月分就會離巢，屆時再做會比較妥當。

沈錦豐認為，鳥兒比人更早在這片土地上生存，只不過因為人類不斷開發，才讓鳥兒不斷遷徙。牠們既然一定要有個巢，那麼人們可以用多元的方式讓鳥兒選擇新家，這種方式既無法解決定問題，也欠缺考慮。

基隆市議員陳宜痛批市府做法好比「乞丐趕廟公」，她認為，野生動物一定要保護，保護牠們及棲地。現在把棲地破壞，雛鳥由產發處認養，她質疑產發處是否有足夠的人力、技術跟必要性去做這件事，畢竟照顧鳥需要很多的體力。

陳宜指出，鳥屎造成停在路邊車子及人行道的困擾，這幾年來市府環保局都很努力在沖洗維護。她強調，其實是我們人們改變了自然生態棲地，而不是鳥兒改變了環境。