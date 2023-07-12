一段感情中最重要的關鍵之一就是「忠誠」，大陸命理專欄「星座上上簽」分享，金牛座、水瓶座和處女座的人婚後最不容易出軌，其中金牛座和處女座喜歡穩定感，不會因為一時興起而毀掉家庭，水瓶座則是愛情觀灑脫，認為不愛了就直接放手，沒有必要傷害另一半。

▎金牛座

金牛座個性保守，面對感情比較被動，所以平時異性緣較少，且他們對於婚姻的期待高於談戀愛，因為金牛座的感情都是經過長時間相處而來的，過程有多不容易，他們心裡非常清楚，因此自然會努力珍惜，加上他們也喜歡踏實穩定的感覺，所以能夠抵擋外在的誘惑。

▎水瓶座

水瓶座面對感情有一套原則，且對於維護婚姻的完美包裝沒有興趣，只要有一方不愛了，他們就會灑脫放手，根本不需要出軌。水瓶座認為愛情是自由的，但不能給別人造成傷害，如果不愛另一半了，或喜歡上其他人，可以先和對方分開再去追求新的愛情，而不是兩邊都想要擁有。

▎處女座

處女座有精神潔癖，光是想像都無法忍受出軌，更不用說變成自己最討厭的那種人，一旦選定了一個人成為伴侶，就是下定決心要和對方牽手一生，所以不管過程中會遇到什麼困難、誘惑也都是必須承擔與克服的。土象星座大多都不喜歡變動，處女座也是一樣，為了一時的衝動而毀掉家庭並不值得。