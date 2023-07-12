民眾黨主席、總統參選人柯文哲近日提到，民進黨既然要反中，那蔡英文總統、民進黨總統參選人賴清德以後都不該拜媽祖、關公，這些神明都是中共同路人。綠委王定宇反酸柯是要應徵中共國台辦發言人嗎？柯文哲反嗆，「把人家利用完再推開！沒品！」

柯文哲10日接受專訪時談到兩岸關係，認為不會影響到政治，比較不會起爭議的交流應該要先開始做，如開放陸生來台、觀光旅遊等，更酸民進黨既然要反中，蔡英文、賴清德以後都不應該再跑宮廟行程，「媽祖、關公、保生大帝、開漳聖王，連土地公都是外來的啊，都是大陸來的，這些全部中共同路人，有本事以後賴清德都不要去走廟」。

針對王定宇今怒嗆「是要應徵中共國台辦發言人嗎？」柯文哲也反擊，自己不想在這邊跟他口舌之戰，他重申「反共不一定要反中，反中不一定要嗆中」，不要把中國大陸14億人口都當成敵人，要爭取對台灣的喜好、甚至羨慕，這才是對台灣國防最大的保障。

話鋒一轉，柯文哲更不滿王定宇說，「不要忘記2015你找我站台很多次，我當時就說『兩岸一家親』，你就是典型把人家利用完再推開，沒品！」