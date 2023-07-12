立法院臨時會預計7月底完成「性平三法」修法，行政院會明日將通過修正草案送立院審議，針對最受外界矚目的加重懲罰，政院官員12日透露，民事上新增懲罰性賠償，利用權勢性騷者最高加重罰5倍；行政罰新增雇主為行為人時最高可罰100萬元；刑事上則新增利用權勢犯性騷擾罪者，加重其刑二分之一。

性別工作平等法、性別平等教育法及性騷擾防治法統稱「性平三法」，行政院日前責成政委羅秉成規畫跨部會專案，協調勞動部、教育部、衛福部等10多個部會完成修法草案，歷經20幾次會議討論，新版修正草案將以「有效、友善、可信賴」為原則，以被害人為保護中心，全力防堵各場域的權勢性騷。

政院官員指出，本次修法幅度很大，性平、性騷法為全文修正，性工法也是逾半修正，含括公私部門；由於性平三法各有特色，有各自要治理的標的和場域，也衍生介面上的灰色地帶，盼透過此次修法通盤檢討，別再有漏接的情況發生。

有效部分，將強化有效加害人裁罰處置，職場權勢性騷擾為重中之重，官員解釋，將明確規範性騷擾管轄權，校園事件優先適用性平法，再來是工作職場的性工法，其餘歸在社會型性騷法處理；同時擴大適用範圍，雇主為行為人時由主管機關裁處，軍警校院及矯正學校將適用性平法。 此外是增訂權勢性騷擾類型，定義一般權勢性騷擾如主管，而特別權勢性騷擾如雇主或是機關首長。

針對加重處罰，官員指出，將新增民事懲罰性賠償，對利用權勢者、雇主加重最高罰5倍；刑事部分，加重性騷擾罪刑罰，新增利用權勢犯性騷擾罪者加重其刑2分之1；行政罰部分，新增雇主為行為人時，行政罰1到100萬元，並提高性騷法相關行政罰鍰，一般性罰1到20萬元，權勢型罰6萬到60萬。

他舉例，若有雇主或機關首長持續性騷員工且涉及犯罪行為，因屢勸不聽後遭被害人申訴，地方勞工局立案調查成立後，行政罰最高可罰100萬，刑事上最高可判到3年，民事賠償除基本額外最多可乘以5倍罰鍰。

友善部分，官員表示，將編列預算增加保護扶助措施，如諮詢協談、法律協助、心理輔導、社會福利資源等；同時完善保密規定，周延被害人保護，如不得報導或公開足以識別被害人身份的資訊。

至於可信賴，官員說，將強化通報機制，其中特別賦予雇主通報責任，而一定規模的機關或組織，必須比照政府部門有性平機制；在職期間，增訂重大情節的最高負責人或主管停職或調整職務的暫時措施，確保事件調查過程獨立公正，不受行為人權勢影響。

對於增加多少預算，該官員指出，三法修正後會有諸多配套，預計有10個子法，包含建立資料庫、相關教育訓練宣導，有些規定如處罰可立即實施，不需要準備期；至於相關新增的救濟申訴程序，將增加地方人力跟預算，實際預算跟人力會由各部會評估，編入明年預算；除先行條文外，其他配套將在明年3月8日婦女節生效。