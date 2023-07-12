54歲女星何如芸去年9月結束19年豪門婚姻，回復單身狀態的她將精力投入工作當中，近年在電視劇《炮仔聲》、《婚姻結業式》、《一家團圓》、《加油喜事》都有精彩表現，她時常會在社群平台分享生活；近日她透露與高中同學聚會，聊起年輕時曾被3名同學暗戀，當年很受異性歡迎。

何如芸日前在facebook分享與高中同學在家聊到深夜，起因是一位同學從紐約回來探訪親友，接著大家回憶起高中的往事，女同學提起「那時同時有3個男生喜歡妳，每個現在都成就斐然，妳是怎麼回事？妳的眼光好像一直有問題⋯⋯」，何如芸反問女同學是否有遺憾，這位同學是一家知名金控銀行的高階經理人，年薪數字驚人，單身多年，兒女成材。兩人說起往事，探討人生路上的每個選擇，最後總結「就算時光倒流，結論應該也相差無幾吧」。

何如芸說年輕時不會看人，感情最後都沒有開花結果，兩人都是小康家庭，畢業後只想趕快入社會拚搏報答父母，而且現在他們都過得好，也沒有後悔，儘管如此何如芸還是回憶年輕時光，她們曾穿著黃襯衫黑裙，「身旁幾個高高痞痞穿著軍訓制服的男孩們K書完陪我們等公車的畫面⋯⋯那一年，我們一起揮霍的青春！無悔又認真！」何如芸過去曾曬出高中時期的照片，當時學校有髮禁，何如芸留著一頭俏麗短髮，五官十分清秀，許多人大讚從年輕時就很美。