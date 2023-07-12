美國財政部長葉倫（Janet Yellen）的訪中之旅為緩和2國關係帶來一絲希望，川普時代所實施中國大陸進口關稅有機會刪減和放寬，但美國內強烈的反華情緒可能會使這一目標無法實現。華盛頓的貿易和政治分析人士說，削減部分「301條款」關稅將有助於美國公司、消費者以及中國大陸出口商，但這樣做將使拜登在危險的時刻，得面對共和黨的撻伐。

據《路透社》12日報導，前白宮、世界銀行和美國貿易官員、現任柏克萊研究集團董事總經理的布羅德曼（Harry Broadman）說：「政治算盤非常明確，這肯定成為反對派的一首好牌。」他表示，在前總統川普對華政策的推波助瀾下，美國國內的反華情緒已經持續了4年。

葉倫上週與中國大陸前副總理劉鶴、中國人民銀行行長易綱、和國務院總理李強在2天內進行了長達10個小時的馬拉松式會談，討論了貿易摩擦和其他政策分歧。

美國財政部表示，美國的關稅和高科技出口管制以及中國大陸政府的新反間諜法威脅到了美國公司在中國大陸的活動，這些都是會談的議題。葉倫沒有公開表示美國準備放寬關稅，但中國大陸的評論人士對美國貿易代表的審查抱有希望。

中國國營媒體《環球時報》通常對美國持嚴厲批評態度，但該報稱耶倫是一位「專業而務實 」的官員，可以影響拜登政府採取這些措施來改善中美經濟關係。