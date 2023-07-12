民進黨黨主席兼總統參選人賴清德日前喊出，當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成，引發討論。粉專「政客爽」指出，美國國務院建議欲前往台灣的旅客，可上「國家訊息網頁」查詢資訊，也可以查看台灣的「國家安全報告」，但最新版本中，該網頁卻移除「國家」（Country）字眼，改為建議旅客查詢「台灣國際旅遊訊息」，以及檢視「台灣安全報告」，直酸在民進黨的執政下，台美關係果然大突破。

「民進黨執政台美關係大突破！」政客爽今(12日)在臉書發文提到，美國國務院建議欲前往台灣的旅客，可上「國家訊息網頁」（Country Information Page）查詢更多資訊，也可以查看台灣的「國家安全報告」（Country Security Report for Taiwan）。

政客爽強調，但最新版本中，該網頁卻移除「國家」字眼，改為建議旅客查詢「台灣國際旅遊訊息」（Taiwan International Travel Information），以及檢視「台灣安全報告」（Security Report for Taiwan）。

網友表示「看樣子，美國又要出賣台灣，跟大陸套近乎？中美斷交（一中）就是這個味道！難怪！許多武器都延後交付（錢都給了），鴨霸！啞巴？」、「台派的看到這種新聞，整個圈子跟死光了一樣靜悄悄」、「民進黨再騙啊，再感覺自我良好啊，這才是現實！」、「不只騙人民催眠人民，連自己都騙連自己都催眠」、「眼睛老花！我看做自宮！原來是白宮啊！」、「欲戀白宮，必先自宮」、「賴導～是與烏克蘭近了吧？」