台中市役所化身成為「Narratore說故事的人」義式餐廳，透過廚藝團隊用北義料理手法呈現Fine Dining義式餐點，展現歷史與美食交融下重生的生命力。（馮惠宜攝）

「Narratore說故事的人義式餐廳」推出夏季新菜單以及增加午餐時段供餐服務，新菜單以『Festa』為核心概念，呈現義式慶典、詮釋義大利生活哲學。（馮惠宜攝）

「Narratore說故事的人義式餐廳」午間套餐：自家油封鴨腿洋甘菊醬汁。（馮惠宜攝）

已有112年屋齡的市定古蹟：台中市役所今年2月間化身成為「Narratore說故事的人」義式餐廳，帶著濃濃的巴洛克式風格的歷史建物，透過廚藝團隊用北義料理手法呈現Fine Dining義式餐點，展現歷史與美食交融下重生的生命力，7月起更正式推出午餐服務，濃縮、精簡晚餐菜色，讓更多消費者可以簡單品味什麼是「有故事的料理」。

有感於傳統fine dining精緻飲食總是給人拘謹高不可攀的印象，營運團隊好役思公司總經理歐陽穎華說：「希望透過建築歷史與環境空間的氛圍營造，讓在這裡用餐的氣氛更加輕鬆自在，希望提供客人輕鬆舒適、卻不失優雅的餐飲體驗。」

「Narratore說故事的人義式餐廳」邀請到曾於義大利米其林一星餐廳Trattoria Zappatori任職過的台灣主廚Lance Lin帶領團隊，透過說故事精神，結合北義料理手法、融合東北亞特有食材、歷史及地理背景……等，同時兼顧主廚對於料理，兼具傳統與創新的想像，讓每道料理備其獨特的故事性。

即日起，「Narratore說故事的人義式餐廳」推出夏季新菜單以及增加午餐時段供餐服務，主廚Lance Lin分享：「新推出的夏季菜單以『Festa』為核心概念，呈現義式慶典、詮釋義大利生活哲學。主要的靈感來源就是歡樂，期待客人們在享用美食美酒之際，可以切身感受到義式『慶典』歡愉的美妙與奔放。

因此，以夏季必嚐的夏鰤，以及招牌青蔥蛋糕揭開序曲；熱前菜搭配酥香的炸蛙腿鑲大蒜奶油，和義大利傳統的Salsa Verde（義式綠醬）找回義大利的夏季風情。」