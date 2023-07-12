勞動部勞動力發展署桃竹苗分署因應疫後旅遊潮及餐飲住宿需求的激增，攜手罕見疾病基金會附設新竹縣私立關西身心障礙福利服務中心（罕見家園） 舉辦「養生餐飲暨烘焙點心實務班」，希望擴展職業訓練服務至新竹縣，提升鄰近地區失、待業民眾的工作技能，同時滿足當地觀光業者對人才的需求。

桃竹苗分署辦理的「養生餐飲暨烘焙點心實務班」已開放報名，訓練期間自9月4日至10月26日止，總計訓練245小時，課程內容豐富多元，包括食品衛生知識與法規、餐飲業行銷管理、中西式餐點製作、烘焙點心製作和飲品調製等學、術科專業訓練。

其中，在中西式餐點、烘焙點心及飲料製作方面，可以學到近70種成品的製作技巧，對於後續學員在結訓後從事連鎖餐飲企業從業人員或烘焙點心食品業從業人員都具有一定的幫助。 歡迎想從事餐飲業的待業民眾即日起可以透過「台灣就業通」職前訓練網查詢課程及報名參訓。

桃竹苗分署長林淑媛表示，新竹縣內觀光景點眾多，假日人潮絡繹不絕，為提升當地觀光品質，同時也為失業民眾提供專業技能和多元化的就業機會，特地結合罕見家園場域空間辦理移地訓練，不僅可以活化場地及設施，也希望帶動更多單位使用，進而增加對罕病患者的認識和重視。

林淑媛並指出，為紓緩疫後產業基層人力缺工問題，勞動部勞動力發展署5月1日起推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，協助疫後缺工的產業補充人力。如果想進一步瞭解方案內容，歡迎連結台灣就業通網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區查詢！

「養生餐飲暨烘焙點心實務班」課程報名自即日起至8月15日截止，提供罕見病友及其家人與新竹縣關西鎮鄰近區域失待業民眾能就近參與職業訓練，歡迎15歲以上具備工作意願且工作技能不足的失待業民眾踴躍報名參訓，如符合特定對象身分者，受訓期間還可以請領職訓生活津貼。相關職業訓練資訊可至桃竹苗分署官網查詢報名，另可電洽（03）485-5368分機1602～1641。