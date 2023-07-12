前衛福部長陳時中不滿《美麗電子報》董事長吳子嘉說「蘇貞昌政府、陳時中部長A了一億美元」，吳提民事求償1000萬元；台北地院12日開庭，吳的律師說 ，吳子嘉節目上是指假設交易成立會構成貪汙，但BNT採購案最終沒有成立，陳的律師認為對方在轉移焦點。庭末，法官請雙方律師分別和陳、吳確認是否有調解的可能性，8月23日再開庭。

陳時中今年5月22日到台北檢察署前按鈴控告吳子嘉，陳認為對方言論是不實的指控，他說吳從去年底選舉就一直講一直講，他當時就有提告但司法沒有相關的進度，未來只要吳再講一次他就告一次。

陳時中除了提出刑事誹謗告訴外，也向吳提民事求 1000萬元，他的律師黃帝穎也同時接受前行政院長蘇貞昌委任，對吳子嘉提起刑事告訴及民事求償，求償所得將全數捐贈給社福團體；對於疫苗採購相關爭議，律師黃帝穎說相關訊息疫情指揮中心已澄清說明。