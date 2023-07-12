著有「生命中不能承受之輕」（The Unbearable Lightness of Being）一書的知名作家米蘭昆德拉（Milan Kundera）昨天辭世，享耆壽94歲。

法新社報導，米蘭昆德拉家鄉布爾諾（Brno）的米蘭昆德拉圖書館發言人安娜·姆拉佐娃 (Anna Mrazova) 說。今天表示：「我很遺憾地證實米蘭昆德拉先生昨天病逝。」

米蘭昆德拉知名作品包括「生命中不能承受之輕」和「笑忘書」等。

米蘭昆德拉1929年出生於捷克城市布爾諾(Brno)，年輕時當過爵士樂手、工人，他早年也加入過共產黨，對政治有熱情，在布拉格影藝學院擔任教授期間，倡導捷克的新電影運動，留下不可磨滅的影響。但是1968年，捷克發生的自由化運動的『布拉格之春』，遭到蘇聯的強力鎮壓後，他對蘇聯與專制體制感到失望，發表批評文章，旋即遭到政治排擠，他寫的作品也全部遭到查禁。1975年流亡法國。應邀擔任Rennes大學客座教授。

1979年《笑忘書》在法國出版，由於書中論及『布拉格之春』及捷克共產黨，捷克政府於是剝奪了他的公民資格；但因他崇高的文學聲譽，1981年法國總統特別授與他法國公民權。

1984年，《生命中不能承受之輕》出版，討內容涉及相當多的哲學觀念，受到文學界的高度讚賞。於1988年改編成電影《布拉格的春天》(The Unbearable Lightness of Being)。

紀錄片「米蘭昆德拉：從玩笑到無謂的盛宴」6月在台上映。此次紀錄片為導演米洛斯拉夫施米德馬耶（Miloslav Smidmajer）透過昆德拉的妻子薇拉（Vera Hrabankova）牽線才完成。

片中一段導演跟薇拉的對話中，昆德拉在電話中說道：「 你很幸運能和她（薇拉）談話，我不會告訴你任何事了。」薇拉聽完則在一旁笑出聲。