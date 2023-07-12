桃園航空城許多工區如火如荼施工中，剔除區繼大園橫峰里玫瑰社區後，近日埔心也傳排水問題，居民反映民宅後水溝遭破壞，擔憂房屋結構安全。經確認，該水溝位於工區範圍，航空城工程處表示，已向住戶說明排水路規畫並達成共識，施工前皆會做鄰房鑑定，確保住戶權益並保障工程順利，將會勘23處緊鄰民宅工地，確認排水方式。

市議員徐其萬指出，埔心中正東路一段163巷剔除區居民反映，房屋後方水溝遭破壞，且工程整地範圍緊鄰民宅地界，擔心房屋結構受影響，這是繼玫瑰社區後又一樁排水問題，類似問題隨工程進展恐會再浮現，要求權責單位清查剔除區排水路狀況，保障剔除區住戶權益。

航空城工程處主任祕書柯志輝表示，該民宅土溝部分跨界到航空城工區範圍內，今年3月已會同地政局會勘，以維持既有排水路為前提，協商解決方案。7月10日因民眾反映排水問題再次會勘，當場向住戶說明排水狀況及排水路規畫，經討論後已達成共識，並與住戶確認施作範圍後才施工。

柯志輝說明，居民擔憂房屋結構安全問題，航工處於施工前皆會做鄰房鑑定，確保住戶權益且保障工程順利。目前優先開發區中，緊鄰民宅的工地約有23處，都將會勘確認排水方式，讓剔除區周邊住戶排水問題順利解決。

地政局航空城開發科長吳宏霖表示，航空城剔除區是按照建地的地籍範圍畫設，若原有排水是地籍範圍內，工程單位施工時，皆會考量與將來周邊公設及排水系統銜接，社區內部排水系統仍會維持，不會讓社區既有排水受影響。

吳宏霖提到，目前發現的個案大多是屋後增建排水到臨地，這些排水溝使用到臨地，住戶應考慮自行移設到自己的土地範圍內，市府基於協助立場，都會以不影響整體排水為原則，由相關單位研議協助作法。