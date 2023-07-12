桃園市八德區北景雲圖書館日前有名7歲女童與媽媽失散，找不著女兒的媽媽以為女兒跑出圖書館，當場崩潰痛哭，所幸在熱心民眾與警察合力尋找下，順利在圖書館內找到女童。

八德分局廣興派出所警員吳岱軒、廖奕斌10日晚間19時許，接獲民眾報案稱7歲的女童在北景雲圖書館走失，2名員警立即趕往現場，抵達現場後發現走失女童的媽媽、盧姓女子情緒激動且不停哭泣，她直呼自己帶兒子和女兒到圖書館看書，但7歲的女兒突然走丟不見蹤影，遍尋不著非常著急。

警方向盧女詢問女兒當下所穿的衣服及特徵後，趕緊調閱圖書館監視器，確認女童是否有走出圖書館，此外並同步在館內、館外搜尋女童的身影，眾人齊心合力尋找後，終於在圖書館內閱覽區找到女童，將她送返媽媽的懷抱。

八德警分局提醒，現在正值暑假，家庭出遊需多留意孩子的動向與狀況，暑期活動多，而孩童活動力強、好奇心也強，往往較無危險警覺性，家長應儘量避免讓年幼孩童離開視線，盼家長多一份耐心多一份安心，以免再度發生孩童走失的狀況。