南韓女星IU能歌善舞，也有不少知名的戲劇作品，擁有一票粉絲支持，而熱心公益的她，除了過往多次捐款給弱勢團體及醫院外，近日更在社群上更新一則接受「冰桶挑戰」的影片，並點名幾位曾合作過的演員接受挑戰，尤為有趣的是，其中並未有李鍾碩的名字，引發網友熱議。

IU近日在IG上更新一則短片，畫面中可見她身穿白色短馬甲以及藍色牛仔褲，上身外搭一件格紋襯衫，在她點名完接棒人選後，一旁的工作人員便拿起準備好的冰桶當頭淋下，而IU在當下也被冰水刺激的忍不住手指微微顫抖，過了一陣子才緩過來，讓不少粉絲們見了有些心疼。

在影片中，IU也依「冰桶挑戰」的慣例，點名三位挑戰者接棒，分別是曾合作過《嬰兒轉運站》李周映、《Dream：夢想代表隊》許俊碩、李到晛等。其中，李到晛曾在IU作品《德魯納酒店》中飾演她的前情人，因此這對於戲中有過虐戀關係的俊男美女，他們在戲外的互動也讓粉絲們看了相當驚喜。另外，IU在接力中並未點名男朋友李鍾碩的舉動，也讓網友們笑翻指出：「心疼男友了」、「是鍾碩的驕傲。」

事實上，「冰桶挑戰」自2014年開始發起，其目的是希望藉由「淋冰水」的行為以引起全球對於肌萎縮性脊髓側索硬化症患者的注意，並且也是公益性質的募款活動。而南韓近期為推動國內第一間漸凍人症療養病院的建立計畫，也有不少社群名人接受此項挑戰，而以《青春紀錄》、《雲畫的月光》等作品走紅的男星朴寶劍也成為挑戰者的一員。