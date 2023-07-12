孩子的教養問題一直都是家長的煩惱，醫師認為教育孩子的當下難免因情緒上來會大聲斥責，斥喝、打罵的行為雖然可以快速又短暫就見效，不過若想長期教育孩子，應透過「打斷」、「詢問」、「執行」這3個原則，才能將教養危機化成關係進化的轉機。

桃園療養院臨床心理師劉秋平感慨，近期新聞充斥著許多有關孩子教養的議題，如餵藥案、兒科醫師家暴案等，連最近很夯戲劇影集都再再呈現出教養對於孩子的重大影響，像是「王后傘下」、「壞媽媽」、「模仿犯」等，觀看戲劇的同時大家也會去反思自己的教育、教養行為。

劉秋平說，建議家長可透過「BAD」這3個原則來執行，首先「Break打斷」要先停一下，第2個步驟為「詢問Ask」自問是為孩子好還是為自己好，最後「執行Do」執行過程隨時修正。先思考孩子想要的、想做的是什麼，若動輒斥喝、打罵，雖然可以快速又短暫起效用，但最後留下來的恐怕只有負向情緒的感受。

劉秋平表示，可以理解家長每天被日常生活瑣事追著跑，平心靜氣地教養孩子似乎變成一大難事，但他提醒家長，許多負向行為的遏止不是來自於打壓或威脅，往往是來自於關係和關心。在要大聲斥喝、打罵前，如果能夠依「BAD」原則執行，讓情緒緩緩也讓腦袋思考一下，就能化危機為轉機。

劉秋平另也建議，如果已經努力修復親子間的關係，可是有太多不可控的因素，獨自處理時不但難修復，有時將加重衝突的嚴重度，可以尋求專業人員協助處理，以避免造成無法挽回的傷害。