男星炎亞綸遭前任指控交往期間違反意願性交並拍攝私密影片，炎亞綸透過長文承認兩人曾有交往，願意彌補對方，隔天直衝對方記者會現場公開道歉，並否認影片是偷拍，目前已進入司法調查中，3日炎亞綸到台北市婦幼隊接受約談，雖然仍未定罪，但工作因此受到影響；近日有民眾目擊炎亞綸到廟宇參拜。

據《壹蘋新聞網》報導，有民眾目擊炎亞綸現身宜蘭道教總廟三清宮，參拜過程中他跪在墊子上，祈求默念很久，態度相當虔誠，民眾是因為左手臂上的刺青「Altruism（無私的愛）」認出他。

炎亞綸爆發風波後主動向正在拍攝中的節目《嗨！營業中》請辭，節目方表示會繼續拍攝，因此後面應該看不到炎亞綸現身，而近期播出的片段炎亞綸的鏡頭遭到明顯刪減，幾乎沒有正面畫面，令許多粉絲感到不滿，節目組因此緊急調整，10日放出的預告總算有炎亞綸正臉。

（來源／影片取自嗨!營業中 Hi,Come in YouTube，如遭刪除請見諒。）

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