高雄餐旅大學教授劉喜臨（左）、基隆港務分公司總經理高傳凱（中）、交通部觀光局國際組副組長黃怡平（右）獲邀以台灣產、官、學身分代表出席2023年韓國濟洲郵輪論壇。（基隆港務分公司提供／張志康基隆傳真）

為爭取郵輪產業盡快復甦，台灣港務公司12日與交通部航政司、觀光局趕赴韓國參加「濟州郵輪論壇」。港務公司基隆分公司總經理高傳凱並代表基隆港獲頒「特別成就獎」。

基隆港務分公司表示，這個獎項是由亞洲郵輪領袖聯盟籌組評選會評定，遴選致力於疫後亞洲郵輪產業復甦的組織與個人。該公司這次是與名勝世界郵輪、上海國際郵輪經濟研究中心獲頒「組織」特別成就獎。同時也是這次唯一獲獎的港口，並成為繼2017年基隆港獲頒「亞洲最佳郵輪母港」後，再度獲頒國際獎項的殊榮。

臺灣港務公司與交通部觀光局亟力向代表名勝世界郵輪出席論壇的首席營運官Raymond Lim爭取2024年再續前例，並評估加開基隆、臺中航線。此外，臺灣港務公司也特別向地中海郵輪（MSC Cruises）日本分公司總經理Morelli爭取部署在日本市場的榮耀號（MSC Bellissima）增加掛靠臺灣航次，2024年除現有的基隆港航線外，亦可能增加高雄港航線，未來視市場回饋評估逐步增加對臺灣港口的靠泊次數。

亞洲在疫情前向為全球郵輪成長最快速的市場，疫後透過臺灣港務公司、交通部觀光局的合作之下，分工以充實碼頭建設及提升景點吸引力，雙引擎拉動臺灣超越過去郵輪市場高峰。