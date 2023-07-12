為帶動台中市霧峰區觀光發展，地方近年來積極爭取霧峰納入參山國家風景區管理範疇，幾經爭取獲得回應，參山國家風景區管理處12日召開說明會，研議納入北溝故宮遺址、霧峰林家花園古蹟群、光復新村等300多公頃土地，但地方認為仍有不少區域都具觀光價值，盼擴大納入範圍。

霧峰區多名里長在說明會中指出，區內除了林家花園古蹟、光復新村、亞洲大學等，包括百年水圳、農業試驗所及九九尖峰也都具觀光發展價值，應該一併納入管理範疇。霧峰區農會則強調，目前農會針對小旅行進行推廣，也是未來規畫觀光路線的思考方向。

六股里長王原祥則認為，未來霧峰區部分區域納入國家風景區管理，周邊環境、道路及攤商權益是否會受影響？且區域內土地都屬於特定農業區，觀光客進入恐帶來車流，停車場的規畫不可少，又該如何開發？主管單位應說清楚，避免讓居民對未來發展感到不安。

市議員李天生、林德宇說，霧峰區部分區域若納入參山管理，硬體設施應實質增加，軟體與行銷則應結合霧峰整個區一併行銷，才能真正帶動地方；霧峰區停車空間本來就少，未來也應增闢相關設施。

參山國家風景區管理處指出，參山目前管轄範圍包括獅頭山、梨山及八卦山，若要擴大區域範圍，必須尋找有別於原有區域的新特色，以目前納入範疇的林家花園古蹟、亞洲大學美術館等都具相當文化、歷史與藝術特色，未來也會思考相關住宿需求及旅遊線延伸；該計畫預計10月底完成檢討評估報告送交通部，順利的話期盼年底通過評估審查。