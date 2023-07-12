有立委指控台灣金援立陶宛、奉送8吋晶圓半導體技術；對此，外交部表示台、立基於雙邊發展優勢推動產業合作，絕非「凱子外交」。財信傳媒董事長謝金河表示，立陶宛有很好的雷射技術，雙方互惠互利，將來用高功率雷射就可以打下無人機，因此，台灣在發展無人載具，也要把高功率雷射技術一起發展出來

謝金河在臉書發文指出，他近日到新竹科學園區去參訪台灣發展高功率發光二極體的騰錂雷射公司。這家公司董事長歐思村博士有40年半導體雷射產業發展的經驗，是高功率半導體雷射研發技術的先驅。總經理王啓倫博士有30年固態/光纖雷射經歷，他們創立騰錂雷射，背後有聯電及晶豪科的資本支持。

雷射技術應用範圍很廣，像船舶厚板切割，銅焊接的藍光雷射，還有直接應用的半導體及光纖雷射，但都是低功率的雷射技術。

謝金河說，像無人機一樣，台灣的雷射產業並不強，但未來有兩個突破口，這是台灣另一個機會。

一個是把低功率雷射朝向超高功率的技術突破。高功率雷射的波長，高率夠強，也可以成為軍工產業，目前中科院正在研發10KW雷射，未來將朝50到100K發展，將來用高功率雷射就可以打下無人機。因此，台灣在發展無人載具，也要把高功率雷射技術一起發展出來。

謝金河提到，先前菲律賓控訴中國海警船照射雷射光，造成船員暫時失明，可見中國的雷射技術已經成熟，台灣海巡署也委託中科院研發眩光技術，這都是雷射技術的應用。大家最熟悉的是雷射治療眼睛的開刀。

先前有立委質疑工研院對立陶宛的8吋晶圓廠投資。謝金河強調，立陶宛有很好的雷射技術，立陶宛的飛秒雷射也很擔心技術被台灣整碗端走，也許建立在雙方互惠互利關係下，這也是台灣和立陶宛雙邊經貿合作的一個聚焦。

他表示，這次聽完騰錂雷射簡報，看起來技術仍然有待突破，如果能從低功率，突破到可以發射到5公里、10公里的遠程雷射光，這個產業價值完全不一樣，若加上立陶宛的技術，也許這會是台灣值得深耕的新產業。