江宜蓉（左）在劇中飾演黃冠智好友，對於戲裡傳達的習俗意涵感到溫馨有趣。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

夏靖庭在《百味小廚神 中元大餐》中飾演擁有通靈能力的總舖師「孤龍師」，努力學習廚藝滿足林奕嵐、林澤凱等「鬼家人」的口腹之慾。現實中相信有鬼嗎？他表示自己是基督徒，既然相信有神，也相信有惡魔及鬼的存在，「這個世界上的事無奇不有，我不了解的事，我也不能說不存在。」更透露自己農曆生日就是七月初一「鬼門開」，「小時候都被父母笑稱，我是鬼門一開，就拼命的往前衝出來投胎的，所以沒有那麼大的恐懼。」

劇中夏靖庭和「通靈金孫」阮柏皓煮完大餐後，一定要點一支香，鬼才能享用這些美食，江宜蓉表示北影播放時，孩子們看到這些劇情後感到疑惑，夏靖庭當下認真解釋：「因為祂們是靈魂的狀態，所以要燒完香，飯才會變成祂們可以食用的狀態，他們才吃得到。」江宜蓉在那一刻深受感動，「突然覺得好溫馨，這就是一種習俗的傳承。」她也很期待家長和孩子在家裡一起看戲後，可以產生類似的對話，「一想到就覺得好可愛！」

編劇蔡岳霖透露劇本發想緣起，是回想兒時在中元節跟著家人去廟宇拜拜，「看著桌上的零食，突然想說，如果我是鬼，一年只能回來一次，肯定不會想吃這些東西！」編劇莊榮祚則提到：「根據台灣存在過的不同文化、不同年代的鬼，讓祂們一起和瀚旻（阮柏皓）做朋友。」兩位編劇由此描繪出《中元大餐》的世界觀。

劇中出現「小許瑋甯」林奕嵐飾演的「最美荷蘭女鬼」、江宜蓉飾演的「最俏復古女鬼」，再透過料理連結人與鬼的世界。鬼魂不再只是可怕的存在，而是在小主人公阮柏皓身旁給予陪伴和協助，讓阮柏皓逐漸克服對鬼的恐懼、面對阿公的死亡，這群鬼也成為「鬼家人」一般的存在。

《百味小廚神 中元大餐》將於今年8月播出。