後龍鎮埔頂里國3高架橋下遭人倒置廢棄家用垃圾，後龍鎮長謝清輝等據報趕往了解。（後龍鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍鎮埔頂里國道3號高架橋下空間，是由交通部高公局撥給後龍鎮公所使用，設置社區籃球場等公共設施，12日中午赫然發現遭人偷倒一車的家庭拆裝廢棄物品，後龍鎮長謝清輝獲報報趕往現場查看，並通報轄區竹南警分局新港派出所員警前來查辦，目前已查出偷倒廢棄物的大貨車車籍設在台北市，警方正循線追查涉嫌人士，縣府及後龍鎮公所表示將從重開罰，以儆傚尤。

後龍鎮埔頂里與新民里，是傳統後龍新港道卡斯族人祖居地，為了活化國道3號高架橋下空間使用，後龍鎮公所透過縣府及立委陳超明等向高公局申請撥用，獲得核准後，後龍鎮將橋下空間分別設置籃球場、集會場等設施，2年多前爆發新冠疫情時，這個橋下空間就因位置獨立，還被縣府衛生局用來設置臨時篩檢站，但也因位置較為偏僻，因此，較容易讓不法人士有機可乘。

12日中午，有埔頂里民發現橋下籃球場旁，赫然出現一堆疑似家庭廢棄物，中包括有床墊、廢棄三夾板等物品，疑似是家庭裝潢拆除後的廢棄物品，里民立即向里長及鎮公所反映，後龍鎮長謝清輝據報立即趕赴現場了解狀況，並通報轄區新港所員警前來查辦。

警方經調閱周邊監視器，鎖定一部大型貨車涉嫌重大，員警並查出大貨車車籍設在台北市，已循線通知司機到案接受調查，謝清輝非常不滿這種任意亂倒廢棄物的惡劣行為，將請縣府環保局從重裁罰，並要在國3高架橋下沿線加裝監視器，以有效遏阻類似惡劣行為再度發生。