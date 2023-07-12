南投縣府文化局會同相關單位到古蹟糯米橋會勘，決定加強園區車阻、監視器設施。（楊靜茹攝）

南投縣府文化局等單位12日會勘，發現古蹟糯米橋橋頭階梯有毀損痕跡（黃圈處）。（楊靜茹攝）

南投縣縣定3級古蹟、國姓鄉糯米橋，在橋樑兩側設有「禁止車輛進入」（右側藍色告示牌）告示牌。（楊靜茹攝）

國姓鄉居民認為「禁止車輛進入」告示牌不夠明顯，要求設置加註罰則的各式牌提醒。（楊靜茹攝）

南投縣縣定3級古蹟、國姓鄉糯米橋經修繕2018年重新開放，卻有人拔除車阻開車上橋，甚至騎機車闖入，南投縣府文化局會同相關單位12日會勘，決定加強園區車阻、監視器設施，設置告示牌禁止汽機車、單車進入，僅供遊客徒步，避免古蹟遭破壞，也維護遊客安全，強調若違法可罰50萬元以上罰金。

國姓鄉公所指出，古蹟糯米橋橫跨北港溪，建於1940年，迄今有83年歷史，為古樸的4孔拱型石橋，是國內僅存3座糯米橋中保存最完整的1座，1994年被南投縣文化局列為縣定3級古蹟，由於橋樑長53公尺、寬5公尺、深20公尺，蘊含愛情密碼「53520」（我想我愛你），近年成為情侶打卡秀愛意的「情人橋」，卻有無良民眾開車、騎機車闖入。

民眾向鄉公所投訴，糯米橋兩側告示牌寫著「禁止車輛進入」，卻有轎車車主疑拆除車阻，輾過中間草皮與步道，硬將車子開上糯米橋，還把車停在橋上，痛斥：「車主很沒有公德心。」國姓鄉公所人員另外發現，有人騎機車上糯米橋，還將行車記錄影片PO網，也遭人持影片檢舉。南投縣文化局獲悉已報案，將傳喚車主到案說明。

文化局12日會同河川局、國姓鄉公所及建築專家等到現場會勘。文化局副局長李玉蘭表示，會勘後除強化糯米橋園區的攔阻設施之外，也會請鄉公所增設監視設備，若篇士氣拍攝到民眾違規，將依據影像逕行舉發開單，請民眾遵守規範避免受罰。依據《文化資產保存法》，民眾破壞古蹟或破壞古蹟未遂都有相關罰則，可處5年以下有期徒刑，得併科新50萬元以上罰金。