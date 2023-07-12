抽血是很基本的心血管疾病檢查，但數值正常就一定沒問題嗎？宇平診所心臟內科醫師劉中平就指出，目前最常用來檢驗的指標有「心肌旋轉蛋白」及「心肌酶」，包括心肌梗塞、心肌炎或是休克引發的心臟受損，都可能造成此2項指標上升；然而，他強調，有太多心臟疾病跟這2項指數沒有關係，建議若真的感到身體不適，還是要請醫師安排後續進一步檢查，找出問題所在。

劉中平在臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文提到，許多心臟病友常疑問，明明身體不舒服，為何抽血檢驗都正常？他表示，心臟的細胞內有許多蛋白質和酵素，擔負日常生理功能運作，當心臟受到傷害，就會產生細胞膜破裂損傷，使得細胞內的物質釋放到血液循環中，即可透過血液檢驗，來推測心臟是否已經受到影響，以及評估嚴重程度。

劉中平接著說明，目前最常用來檢驗的指標有心肌旋轉蛋白及心肌酶，都是評估心臟疾病的好方法，包括心肌梗塞、心肌炎或是休克引發的心臟受損，都可能造成此2項指標的上升。

然而，這2項指標都正常，就代表沒有心臟病嗎？劉中平解釋，其實不然，只有嚴重心臟受損，指數才會顯示出來，但有太多的心臟疾病跟這2項指數沒有關係，像是二尖瓣脫垂引發的心悸；冠狀動脈狹窄引發運動時胸悶；心臟衰竭產生的肺水腫，都沒有辦法從其看出來。他舉例，就像感冒時，雖有呼吸道症狀以及發燒，但不代表有肺炎的道理是一樣的。

劉中平提醒，若檢查心肌旋轉蛋白和心肌酶有異常，當然要詳細的進一步處理；然而這2項指數正常，只代表沒有嚴重或緊急的心臟病，還是要請醫生安排後續檢查，找出身體不適的真正原因。