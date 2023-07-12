民眾黨總統參選人柯文哲9日舉辦粉絲見面會，吸引不少民眾參與以及在網路上觀看直播。前立委郭正亮指出，柯文哲當晚達到5萬人同時觀看，僅次於前高雄市長韓國瑜的8萬人紀錄，今年大選絕對沒有別人能破記錄；他也指出，柯粉與韓粉的不同在於，柯粉是專注聆聽、也會分析柯的論述，而韓粉的情感性更重，是用崇拜的眼光看韓國瑜，動員起來就會非常驚人。

郭正亮今(12日)在民眾黨網路節目《踢批批開講／眾亮集》表示，9日晚間的董事長開講粉絲見面會，在YouTube頻道「董事長開講」和「柯文哲」合計有5萬人同時在線上觀看直播，這台灣幾乎沒有，只有前高雄市長韓國瑜做到過，韓國瑜曾經衝到8萬人，但韓國瑜有黃復興黨部的組織盤，柯文哲則都是中間選民，比較沒有組織。他也斷言，2024總統選舉，絕對沒有別人可以做到同上5萬人的紀錄。

郭正亮也指出，他觀察現場群眾發現，柯粉和韓粉不一樣，柯粉是很專注在欣賞、聆聽他們的偶像在講什麼，是分析性、也會做記錄；而韓粉全部都是崇拜的眼光，情感性會更重，所以韓粉動員去參加群眾演講就會非常驚人。

郭正亮也提到，2020年韓國瑜的選前之夜，他從忠孝西路走到羅斯福路二段，通通都是人，而且韓粉群眾是焦慮、焦躁，覺得國家快亡了、中華民國快沒了的感覺。

但柯粉不一樣，郭正亮認為，柯粉是覺得柯文哲適合當總統，目前的表現和訴求也讓大家滿意，一路走來對各種議題的準備也夠充分。郭也認為，柯文哲對議題的準備是目前參選人中最充分的。

郭正亮認為，等到真的進入總統大選辯論，民進黨總統參選人賴清德要乘載總統蔡英文的包袱，再怎麼講都離不開現有政府的政績，但蔡政府政績就是有問題，賴跳不出來；而國民黨總統參選人侯友宜，最大的問題是對很多議題都沒有進入，沒有進入議題，表達出來也會讓人感到生硬。

郭正亮也提到，侯本身的表達能力也有問題，但賴、柯表達都沒有問題。郭也讚賞，柯文哲在描述台灣現狀、未來和命運時，對整個情境的陳述表達得很精準，會讓民眾感覺到他的處境能夠被感同身受。