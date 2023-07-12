前總統陳水扁之子、前高雄市議員陳致中因洗錢等罪於5月中旬入監服刑，入獄剛滿2個月，就被剛出獄的獄友爆料享有特權，剛入監就是單人舍房，一天還能放風2次、另有掌上型電視可看，質疑陳致中入監像度假。國民黨立委賴士葆指出，扁珍保外就醫多年，違反中監規定不下數十次，蔡政府完全沒有對策。如今陳致中獄中享特權，還傳出即將進入外役監，更坐實了綠營為何遲不讓《外役監條例》加嚴、加重修法的居心。

賴士葆直批，外役監條例還在延燒，修法延宕許久，現在又爆出陳致中在獄中享受特權，受刑人忿忿不平地指出獄中人滿為患，陳致中卻可以享受一人一室的獨居空間，包括放風時間，購買掌上型TV等特殊待遇。面對指證歷歷的爆料，獄方光明正大地承認一開始考量陳致中身分特殊，擔憂不同政治立場可能發生衝突，在合法的範圍進行合理安排。這種司法淪為替權貴服務還冠冕堂皇的說詞，人民對司法的觀感就可想而知了。

賴士葆強調，扁珍保外就醫多年，違反中監的規定不下數十次，踐踏司法到不知伊於胡底，蔡政府完全沒有對策，又見陳致中在獄中享受特權，又傳出即將進入外役監，更是坐實了民進黨為何遲遲不讓外役監條例加嚴、加重修法的居心，推給社會意見分歧根本是藉口，快把重刑犯和經濟貪汙犯都排除在外役監遴選之列，別再踐踏司法的尊嚴了。

賴士葆呼籲法務部爭氣一點，有點骨氣，能徹底地實踐、捍衛法律的公平正義。不忍卒睹法務部天天上媒體，成為街頭巷議的焦點，所有引發批判的重點都直指司法公正公平的核心價值，蔡政府坐視法律替權貴的特權服務，不在乎社會觀感，漠視民怨高漲，結果陪葬的是司法公信力。