112學年度分科測驗今(12)日最後一科考科為生物，高中老師認為，今年出題難度比往年下降很多。(李侑珊攝)

112學年度分科測驗今(12)日為第一天考程，本日最後一科考科為生物，高中老師認為，今年出題難度比往年下降很多，整體難易適中、平易近人，鑑別度中偏高，側重於檢視考生對於看圖的能力，且考題也充分結合時事，猴痘與新冠病毒都納入其中。

建國中學生物老師劉玉山表示，今年度分科測驗生物科考試難度比起往年指考下降很多，題幹也比指考短，題數也與去年首度分科測驗差不多，比較需要關注的是圖表題不少，考生須具備一定程度的看圖能力。

在特色出題方面，劉玉山提到，少數題目為跨章節、跨冊考題，共2題，例如第11題跨選修生物三CH4神經內分泌與免疫以及必修生物CH3病毒的探討活動；第29題跨必修生物CH1的探討活動與選修生物三CH1動物體的組成與恆定；圖表題共19題，較去年少5題。

劉玉山說，試題除了考核學生需具備各章節的核心知識，再融入分析、歸納、整合及實驗探究能力，尤其側重判圖能力、閱讀、擷取資訊及科學研究方法，大部分考題屬於科學素養題。部分試題較側重記憶如選擇題第7題、非選擇題37、41、42、43。

劉玉山指出，時事題則是有關新冠肺炎與猴痘的考題，只有第17題，題數2題，與去年相同。

實驗題部分，劉玉山說，則是出現在第33題，有關酵母菌發酵實驗，許多學校會以針筒、寶特瓶或其他器材取代發酵管進行實驗，對沒有操作過發酵管的同學，可能不易作答。

在考生人數方面，依照大考中心統計，生物科應到考生為1萬5636人，實到人數為1萬4249人，缺考人數1387人，缺考率8.87％。

至於今日考場秩序方面，大考中心代理主任黃璀娟表示，截至生物科之前，包含物理、化學、數學甲共3科考科，未攜帶有效證件26件、行動電話未完全關機9件、攜帶其他不可違禁物品4件、應試時飲水或嚼食口香糖共8件。

黃璀娟也再度呼籲考生，明日考試將進入第2天考程，考生務必記得攜帶有效證件正本，且健保卡上一定要有個人照片，學生證不算。