台灣女優央央（左）獻上迎賓花圈給加藤鷹。（粘耿豪攝）

引退10年的日本傳奇AV男優加藤鷹，12日下午抵達松山機場，暌違4年再來台灣，宣布帶著他的招牌手技絕活「金手指」在台復出，將會與台灣成人平台合作，跟一度引爆新聞話題的前輔導長陳芮芹（內內）挑戰連續5夜的直播活動，並透露會是大尺度的台日合作內容。

加藤鷹以手技「金手指」聞名AV圈，生涯與超過8000位女優交手，拍攝超過1萬5千部作品，經驗跟資歷可說是「教父」等級，稍早他現身機場，比出招牌「金手指」動作，讓在機場迎接他的上百名粉絲開心不已，他也相當親民，一一跟現場的粉絲合照。

2019年加藤鷹曾一度驚爆「金手指」發黑受傷，他在機場大方秀出完美手指，表示雙手手指頭早已復原，至於如何保養「金手指」？他表示自己每天都會剪指甲，讓手指頭保持清潔，因為隨時都有可能要上場使用。

首度跟台灣AV女優合作，加藤鷹坦承自己確實還沒關注台灣女優，但非常期待可以合作、尺度不設限，至於是否能傳授幾招「金手指」密技造福台灣男性？加藤鷹說：「台灣男生學100年也沒有我的技術，日本AV男優沒人能比得上我。」稱這項獨門秘技至今只有他能熟練掌握要訣。