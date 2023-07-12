日前27名北科大學生到台北市某知名熱炒店用餐，未料吃光2鍋白飯後，認為店家供應不及，憤而上網刷負評攻擊，熱炒店業者今（12）日發出聲明，自認浪費太多社會資源，將從16日起無限期暫停營業。然而，今日也有知名熱炒店發文分享經營妙招，不僅控制白飯的份量，也能讓客人開心，甚至還有機會加點再炒飯、炒麵，貼文曝光後，有許多網友按讚，直說是熱炒店的典範。

高雄知名熱炒店「釣客食堂」今（12）日在臉書發文直說：「我們店以前很簡單！」菜單上寫明單點白飯20元，不過客人吃飽結帳時，老闆會說：「白飯沒有幫您算錢」，如此一來，不只客人覺得開心，老闆也不用擔心免費供應白飯會被客人挖光。

另外，有部分客人看到菜單寫「白飯收費」，就會改點炒飯或是炒麵，能藉此適當地控制店內白飯份量，但遇到討人厭的客人時，還是可以收費。「釣客食堂」開玩笑說，未來消費者去熱炒店，若看到白飯收費卻被店家免費招待，就能知道自己是好客人；反之，若吃白飯被收費，就表示是討人厭的客人，「兵不厭詐這是白飯」。

對此，網友紛紛留言，「整個就是典範」、「洞悉人性，看到白飯20 ，當然是點炒飯炒麵啊」、「這招太聰明了」、「我們以前開餐廳就是上桌那一碗免費，加飯另加錢」、「我上次就是白飯沒算錢，YA！謝謝啦」、「做生意的人才啊」。