警方提醒假求職詐騙手法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

暑假期間青少年打工易踏入假求職、遭性剝削或受毒品誘惑等陷阱，或被詐騙集團利誘慫恿而淪為詐欺車手，甚或發生被詐欺受害情事，警方統計，近年「假求職」詐欺為增加幅度較高的詐騙手法，假求職不僅造成被害民眾財產損失，更常見以「代收貨款」、「協助節稅」、「採購代工材料」、「申辦就業補助」等理由，要求被害民眾提供帳戶、郵寄提款卡及密碼，但實際上卻是作人頭帳戶使用，成為詐騙集團取財工具，一不小心恐淪為詐騙共犯。

為防止青少年或學生於暑假期間遭受假求職打工詐騙，刑事局除配合內政部辦理暑期青春專案，積極宣導青少年網路安全、防制涉入詐欺，維護青少年身心健全發展外，更結合「財團法人中華民國會計研究發展基金會」及民間遊戲業者，推出《鬥智俱樂部- 反詐騙知多少》問答對戰遊戲，於7月11日至112年8月18日期間，免費在LINE平台上展開。玩家將與遊戲關主進行一對一PK賽，題目涵蓋從常見詐騙手法到如何應對疑似詐騙的議題。《鬥智俱樂部》遊戲不僅提供刺激和娛樂，同時融入了反詐騙教育的元素，玩家在遊戲中不僅有機會抽獎獲得LINE POINTS，更能將反詐騙訊息傳播出去，提升青年學子識詐能力。

刑事局表示，青少年於暑假期間如想尋覓好的工作機會，或兼差打工貼補家用，應透過正規求職求才平台。社群媒體上所見的各式徵才廣告，應先查證刊登者是否為合法公司行號，如通篇僅見LINE等通訊軟體為唯一聯繫窗口，或遇客服以各種理由要求先支付費用，並保證馬上可以申請退款，務必提高警覺，切勿被對方天花亂墜、不斷「畫大餅」的話術牽著走，落入「假求職」詐騙陷阱。若對相關資訊還有疑問，可撥打全年無休的165反詐騙諮詢專線或110報案專線求助。