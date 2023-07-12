古坑鄉樟湖村十字關露營地是個有「森林旅宿」概念的露營地設有6座預鑄式浴廁，工程接近完工，只剩水電還要接。（周麗蘭攝）

古坑鄉樟湖村美景風華再現！雲林縣府去年動工打造的十字關露營區已完成6個大帳篷區、16個小帳棚區，這也是雲林山區第一個合法露營地，可望成為露營族的新亮點；附近的天長瀑布、地久瀑布、靈泉騰蛟景點，縣府也將再挹注2000多萬元建置步道及平台，讓露營族及觀光客一飽眼福。

雲林縣長張麗善12日到海拔850公尺的樟湖村十字關露營區勘查進度，城鄉發展處長林長造簡報指出，首期工程著重於露營場設施，包括架高式營位平台、平面式營位，容納6大帳、16小帳，以及6座預鑄式浴廁目前都已完成。

另外也完成入口意象、重新舖設連外道路、停車帶、設置迴車彎，呈現「森林旅宿」的露營區，接下來只剩水電工程，完工後將交由文化觀光處接管營運。

樟湖風景區擁有國家級貝殼化石，但自1999年發生九二一地震後，「樟湖十六景」大多毀損迄今未修復，去年雲林縣府修復縣道149甲通車，地方民眾殷殷期盼樟湖村美景重現，尤其是清水溪沿岸的瀑布美景。

城鄉處表示，十字關步道及露營區耗資3900萬元修復及新開闢，接下來思考如何串聯樟湖景點，將以天長瀑布、地久瀑布、靈泉騰蛟步道為首要改善指標，設置邊坡保護及導覽指標，經費概估2000萬元，明年向觀光局爭取經費辦理。

古坑鄉長林慧如表示，樟湖村是雲林縣的重要生態資產寶地，尤其是清水溪、石鰻坑的交會口，任何人只要看過一眼就會想來，遊客安全是最重要的，感謝縣政府協助重現美景。

縣長張麗善說，接下來還會花2000萬元做景點串聯，第一期工程已大致完工，一邊做一邊盤點需要做的，希望讓喜愛露營的民眾來雲林享受豐富的自然生態活動。