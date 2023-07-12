高雄昭明海產家庭料理每天進貨的新鮮海魚，不論紅燒或乾煎均出色。（擷取自米其林官網）

「老爺美食館 （鳳山）」，以焦糖燻鴨與香茅煎肉而廣為人知。（擷取自米其林官網）

「紅色美食聖經」米其林今（12）日晚間公布7月新入選餐廳，總計有9家，其中高雄一舉上了3家，包括歐陸菜「Apis Grill」、開業逾半世紀的昭明海產家庭料理，及以焦糖燻鴨聞名的老爺美食館，高雄今年累計已有12家入選餐廳，成績斐然。

在年度的星級餐廳發布會之前，由米其林評審員持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布。台灣時間今晚，官方公布7月全台共有9家包括台北、台南、高雄的餐廳新入選。

米其林官網指出，高雄入選餐廳則呈現當地多元的美食風景，從標榜炭火燒烤為主軸的巷弄美味、到火候十足的家常菜與甜美多汁的焦糖燻肉，都在新入選名單之中。

「Apis Grill」主廚擁有20多年烹調歐陸菜經驗，擅於以醬料為食材添新意。從蔬食、海鮮乃至肉品，均以炭火烹調，菜單每兩至三周便會更新。米其林也推薦，不要錯過大受歡迎的紐西蘭鹿肉和別具風味的鮑魚。菜色份量精巧，適合好友相聚或單人前往。

「昭明海產家庭料理」則開業逾半世紀，接手的第二代繼續供應道地家常菜。米其林表示，招牌菜蒜仔肉以大火醬炒而成，火候十足，鹹香美味。每天進貨的新鮮海魚，不論紅燒或乾煎均出色。蛤蠣銀芽以綠豆芽搭配鮮美蛤蠣，值得一試。菜色均設有小中大三種份量。用餐之際，不妨來一瓶店家自製的黑糖仙草茶，清甜回甘。

至於「老爺美食館 （鳳山）」，以焦糖燻鴨與香茅煎肉而廣為人知。米其林認為，其燻鴨選用北京鴨種以甘蔗糖燻，軟嫩多汁、香氣濃郁。香茅煎肉為老闆獨創，以台灣溫體豬配以自家農場栽種的有機香茅烹煮，使五花肉片帶有獨特清香。此外，推薦加點熬煮4小時而成的魚湯，真材實料且鮮味甘甜。