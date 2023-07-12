30歲南韓女諧星李智秀11日驚傳猝逝，讓外界相當震驚，而她的家屬今（12日）接受訪問時透露，她生前健康狀況良好，不過她4日因發高燒入院，隔天下午就失聯，之後就發現李智秀倒臥家中身亡，讓家屬難以接受，決定要驗屍釐清她真正死因。

李智秀的姊姊接受訪問時透露，她生前沒有特別的病史，不過4日發高燒住院治療，被醫生診斷是腎盂腎炎，但沒多久醫院就說可以出院了，「當時妹妹狀態還不是很好，醫院卻說可以出院了」。

此外，李智秀的姊姊也表示，妹妹從5日下午就斷聯，父母9日在警方陪同下破門進入李智秀家中，才發現她已經身亡，因為沒有發現外傷，「所以我們推測可能是4、5號之間吃了藥後，睡覺間發生了事情」，不過具體死因還要等驗屍報告出來才知道。

1993年生的李智秀，是尹亨彬小劇場出身的新人喜劇演員，2021年透過喜劇節目《喜劇大聯盟》出道，出演各式各樣單元，受到不少粉絲喜愛，還在持續耕耘演藝事業的她突然猝逝，讓外界都難以置信與不捨。而她預計於13日早上7點出殯。