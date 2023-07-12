台驊投控（2636）董座顏益財被封為「最懂海的男人」，台驊也被視為投資航運股的重要指標。但台驊繼昨（11）日公告出清長榮（2603）持股，處分3300張且大虧4.17億元之後，今（12）日又公告處分6000張陽明（2609）持股，平均每股交易價格為50.42元，損失4183萬元。

台驊接連出脫「海運雙雄」長榮與陽明海運，引發看壞海運後市質疑聲浪。長榮今日股價大跌3.37%，收100.5元，盤中一度探至100元，面臨百元保衛戰。陽明跌勢更重，慘跌4.44%，收46.25元。台驊下跌2.9元或4.08%，收68.1元。

台驊董座顏益財以「一張不賣、奇蹟自來」的言論聞名，也曾表示長抱長榮、陽明不會賠，因此這波神操作格外引人議論。PTT網友有人質疑，台驊是虧慘了，還有人翻出顏益財去年7月稱貨櫃雙雄「股價閉著眼都可以投資」的說法，來嘲諷他怎麼才1年就認賠，也有人大嘆，原來是「一張不賣、因為一次全賣」。

台驊董座顏益財被封為「最懂海的男人」。（中時報系資料照/王德為攝）

不少網友質疑，顏董是看空海運後市，才會一鍵出清，「一下賣長榮一下賣陽明」，見證了「一個航海亡的誕生」。不過台驊表示，對航運市場看法維持不變，售出持股主要為了提高公司資金使用效益。