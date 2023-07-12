資深藝人易淑寬的兒子易寶宏，在2014年犯下夜店殺警案，遭到重判9年，沒想到易寶宏卻在外役監服刑，近日引發外界議論。如今易保宏卻又爆出，「去年8月返家探親時，在個人社群宣傳特種行業的聯絡方式，又高調po文飲酒作樂照片。」而台東監獄間務委員會決議後認為，「易寶宏行為放縱不羈，嚴重違反重大事由，12日將他送往花蓮監獄。」對此，台北市議員應曉薇12日下午受訪，痛批「外役監被特權、權貴搞得不像外役監，根本私人渡假村」。

易淑寬兒殺警「爽服外役監」！應曉薇轟蔡「獄政改革紙上談兵」

一般以監獄行刑法、外役監條例來說，除非受刑人有犯錯，不然不會送回去。應曉薇氣憤表示，「不查還好 一查卻發現！易寶宏在外役監服刑，結果他回家後當度假，還四處去玩、高調po文，你(易寶宏)活該。」而事發後，面對各界輿論壓力，外役監才立即徹查，並撤銷他在外役監服刑，並回到原監獄，應曉薇痛批，「外役監管理非常失當！」

資深女星易淑寬。（資料照）

外界認為外役監好像是夏令營?應曉薇坦言，「我在監獄當了25年志工，過去到外役監看到受刑人，長期在外役監從早做到晚，實在很辛苦！但現在被特權、權貴，搞到外役監不像外役監，簡直像他們(受刑人)私人渡假村」。

北市議員應曉薇痛批，「外役監被搞特權、權貴，根本像私人渡假村」。（王紹羽拍攝）

以前一句話，「天子犯法與庶民同罪，」應曉薇遺憾地說，「可是我們今天看到的是，受刑人的身分不同，天子犯的錯，跟庶民不同罪，這是很殘忍的事實。」面對監獄改革制度，應曉薇則認為，「像易寶宏的殺人犯，當然不應該在外役監服刑，你用監獄的累積處分，算一算他符合資格，這都是在走漏洞」。