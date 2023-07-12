板橋幼兒園餵藥案在今(12)日宣告偵查終結，所有被告都不起訴處分，侯友宜競選辦公室再次給副總統賴清德1次24小時內道歉機會；對此新北市議會民進黨團總召鄭宇恩則反斥是新北市政府的行政失能造成了家長、幼教師的恐慌，「監督市府天經地義，何須道歉」？

鄭宇恩表示，很遺憾看到某些藍營人士，當初在板橋幼兒園餵藥案稱「餵毒案」，要和家長站在一起，稱新北市教育局的行政調查沒有辦法讓家長安心，才造成社會動盪、家長恐慌。

鄭宇恩指出，如今檢調做出不起訴處分，卻又反過來批評持續追蹤真相的民進黨，認為是他們的監督造成恐慌，「請問本權責監督市府，到底何錯之有」？

她說，新北市政府行政調查作為牛步，延遲3週才展開全園檢驗，並在缺乏行政調查的情況下，廢止了幼兒園的設立許可，新北市長侯友宜更是「一時心急」在媒體上批評「老師居心叵測」。

鄭宇恩直言，他們曾呼籲侯友宜市長專心處理餵藥案，停止選舉活動。但侯友宜仍無視新北動盪、全台跑透透；他們曾要求教育局和衛生局，對外說明行政調查進度、積極提供家長協助，但新北市選擇宣布開放全國幼兒檢驗，要讓新北家長們的恐慌蔓延全台灣。

鄭宇恩強調，是新北市政府的行政失能造成了家長、幼教師的恐慌，「而我們監督市府天經地義」！