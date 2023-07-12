全球車用晶片領導廠英飛凌12日贈予臺灣守護者聯盟社會公益協會，100組環境偵測器、200組毫米波雷達感測器、周邊配備及建置費用，首批智慧偵測設備將安裝於新北市八里區的樂山教養院，藉由車規級科技設備，提升家中長者的日常生活守護及居家安全保障。

英飛凌攜手合作夥伴飛鳥車電，與守護者聯盟合作，加入『愛在安居』社會公益專案，致力改善弱勢群體、獨居或長居於護理機構的高齡長者之生活環境，共同打造永續且安全的居所。

英飛凌的60GHz毫米波雷達感測器，能夠進行精確的微動檢測，即時偵測人物的存在及變動，在車用應用中，可協助L3自駕車感知環境、測量距離以及偵測方向、因不易受天候影響之優點。也可應用偵測長者離床或是存在異常偵測，有效協助家屬或是管理單位掌握長者狀況，即時發出警訊，降低憾事發生的機會。

在駕駛監控系統中，也會使用到毫米波雷達，用於偵測駕駛生理心跳等體徵狀態，也將有機會應用在一般生活場景之中。

英飛凌台灣總經理陳恬純表示，英飛凌深耕台灣近25年，秉持著讓社區變得更美好的願景，透過基於英飛凌的感測及物聯網技術所建置的AIoT系統，一同改善弱勢群體及長者的居所安全，打造更便利、更安全的生活，也更加深英飛凌在產品應用的廣度。