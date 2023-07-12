流行性腦脊髓膜炎預防方法。圖台灣兒童感染症醫學會提供

台灣推估有230萬人為流行性腦脊髓膜炎隱形帶原者，一旦發病，短短24小時就可能釀成嚴重健康衝擊，病程又快又猛，黃金救援時間僅1至2天，致死率可高達40％，由於主要侵襲嬰幼兒。家長一定要有警覺性。

台灣的流行性腦脊髓膜炎發生率，遠比歐美各國少，讓這一項對嬰幼兒殺傷力極大的傳染病，預防重要性常被家長給忽略。根據全球統計，無症狀帶菌率約5至10％，在台灣，疾管署2001年調查20到24歲男性的腦膜炎雙球菌鼻咽帶菌率也達2.3％，只要直接接觸感染者的喉嚨和鼻腔分泌物或飛沫即有可能感染。

為提升國人對於流行性腦脊髓膜炎的認知度與疫苗施打積極度，台灣兒童感染症醫學會特別邀請林志玲擔任腦膜炎預防與關懷大使，於今年推出《The End. 阿拉丁》與《The End. 睡美人》衛教手冊，藉此提醒民眾，面對發病症狀不典型、不明顯的流行性腦脊髓膜炎，建議家長掌握預防勝於治療的原則。

台灣兒童感染症醫學會理事長，林口長庚兒童感染科醫師黃玉成，與台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎表示，許多先進國家已將各血清型疫苗列入嬰幼兒常規疫苗接種建議，由於嬰幼兒感染流行性腦脊髓膜炎風險較大，除了打疫苗外，也可多洗手、戴口罩、減少出入人流密集場所以外，接種疫苗也是預防方式之一。

李秉穎表示，流行性腦脊髓膜炎源於一種好氧性的革蘭氏陰性雙球菌，其中，較容易造成疾病的血清型為A、B、C、W、X、Y，我國以B型為大宗，約有81％屬於此類型，且約有5％至20％的個案，未經流行性腦脊髓膜炎症狀，直接進展成流行性腦脊膜炎敗血症，對於智力發展與全身健康都會造成衝擊。

李秉穎說，流行性腦脊髓膜炎主要發生在嬰幼兒，約三分之一個案發生在小於4歲，尤其是小於1歲的嬰幼兒，台灣2005到2019年的確診個案中，約三成個案為4歲以下嬰幼兒。

至於嬰幼兒未必常出門感染途徑為何？李秉穎表示，家長在職場中或是兄姊在校園內處於群聚環境，都有可能被傳染成為無症狀帶菌者，返回家中後就有可能將細菌傳染給免疫力較低的新生兒。

黃玉成提醒，流行性腦脊髓膜炎一旦發病，短短24小時就可能釀成嚴重健康衝擊，若未經腦脊髓膜炎症狀直接進展至流行性腦脊髓膜炎敗血症，致死率更可高達40％。即使倖存康復，更有20％的必須承受相關後遺症。

黃玉成指出，一般而言，發病後8小時以內，患者症狀極為不明顯，與感冒症狀相似，如：發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差等。直到第9至15小時，才可能出現相對典型的後頸部僵硬、平衡感變差等症狀，但仍然容易被輕視，且並非總是發生。倘若仍未即時就醫，在16至24小時之間，可能就會造成器官衰竭甚至死亡，整體而言，黃金救援時間僅有短短的24至48小時，即使給予適當治療，死亡率仍有10％至15％。

黃玉成建議，除了勤洗手、戴口罩、減少出入人流密集場所以外，接種疫苗也是預防方式之一，家長可以自費為小小孩接種疫苗，但金額不便宜，一劑約6000元左右。