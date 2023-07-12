大聯盟最優秀的打擊高手阿萊斯（Luis Arraez）再度於明星賽展現精湛技巧，明星賽大家的打擊機會不多，他把握兩次打數都擊出安打。阿萊斯說：「這很困難，特別是這裡的陰影，但我專心相信自己，然後我做到了。」阿萊斯在明星賽前以0.383打擊率傲視全聯盟，國聯第2的小阿庫尼亞（Ronald Acuna）也有優異的0.331，但還是差得很遠。
阿萊斯第2局對上遊騎兵投手艾沃迪（Nathan Eovaldi），第一球就出棒打成中間方向平飛球，那球是低空飛行，飛越游擊手之後迅速在中外野手前落地形成安打，阿萊斯在一壘振奮慶祝。
第4局對上地主投手柯比（George Kirby），阿萊斯又是第一球出棒，這是偏高的壞球，仍被他拉打成右外野滾地安打，帶有1分打點。兩球兩支安打，阿萊斯果然不同凡響。
天使大谷翔平說：「每次我在電視上看他的比賽，他都有擊出安打，真的是每一次，非常厲害。」道奇弗里曼（Freddie Freeman）說：「他一直說他喜歡看我們打擊，我跟他說，應該是我們喜歡看他打球才對。我們希望他一路打到4成。」道奇貝茲（Mookie Betts）說：「現在有很多電腦分析數據，打擊變得愈來愈難，但他愈打愈輕鬆。」
阿萊斯菜鳥球季就有0.334打擊率，上季在雙城首次摘得美聯打擊王，本季轉到國聯馬林魚，有機會成為首位連續拿下美聯與國聯打擊王的球員。整個明星賽除了阿萊斯，只有道奇馬丁尼茲（J.D. Martinez）也擊出兩支安打。
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