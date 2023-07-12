台中市東區東勢里長張財良已9年霸、服務地方達33年，而西區民龍里長吳國楨積極推動拉筋班，南屯區南屯里長林秋潭則配合地方文化特色、推動木屐踩街慶端午等活動，積極帶動地方發展，獲內政部112年特優村里長及績優民政人員表揚，台中市共有9名里長獲獎。

民政局長吳世瑋表示，這幾名獲獎的里長都是長期耕耘地方，協助市府推動市政、提升里民生活福祉。其中，張財良推動長者農園、空地植物綠美化，並重新整理老舊髒亂、蚊蠅叢生的廢棄木器廠，將其綠化為社區小花園，打造地方打卡景點，曾獲頒台中市社區營造典範獎、社區創生組銀獎等殊榮。

民政局指出，吳國楨凝聚里民向心力，除成立愛鄰守護隊及關懷據點，定期關懷訪視弱勢家庭及獨居老人，還推動「拉筋班」鼓勵里民健康運動生活；林秋潭是接任父親、老里長林江福的棒子，認真服務里民，並推廣南屯區知名的「躦鯪鯉」木屐踩街文化，該活動已成為台中市具特色的端午節慶活動。

太平區新高里長江姿樺成立新高社區關懷據點照顧長者，還爭取改建垃圾掩埋場為「馬卡龍公園」；北屯區民政里因位於大坑山區、幅員遼闊，里長黃明華堅持跑遍里內大街小巷，積極營造和諧安全的社區環境。

此外，東勢區下新里長劉發現積極協助弱勢里民媒合協助資源，大里區仁化里長陳宗興爭取下水道工程解決鄰近地區淹水問題，大甲區江南里長李文登爭取設置風雨籃球場、戶外廁所及體健設施等，豐原區豐榮里長林金玉擔任市府社區種子教師分享社區發展經驗。