日本27歲人氣男模ryuchell（比嘉龍二）和模特兒女友peco時常在網上分享對時尚的見解，兩人甜蜜的情侶形象獲得許多人喜愛，他們2016年結婚，2018年誕下兒子，卻在去年閃電離婚，ryuchell也開始改變外型，成為長髮正妹；今（12日）突傳出死訊，令外界錯愕。

據日媒報導，12日下午5點30分左右，有人發現ryuchell死在東京澀谷區的辦公室內，雖然緊急送醫，但仍無法救治，得年27歲，他的同事透露這幾天ryuchell一切正常，一如往常認真工作，警方初步判斷死因是輕生。

ryuchell是沖繩縣人，出生於1995年9月29日，他在服裝店打工時認識模特兒女友peco，在女友介紹下他成為模特兒，逐漸在網路上累積名氣，也開始出席電視綜藝節目，ryuchell還曾為電影《蠟筆小新：新婚旅行風暴～奪回廣志大作戰～》配音，ryuchell生理性別為男，但他穿衣風格相當中性，因此獲得許多粉絲喜愛。

2016年他和女友peco結婚，2年後誕下兒子，不過去年兩人宣布離婚，令粉絲感到震驚，ryuchell在社群平台說出離婚的主因，曾決定為了家庭隱藏真實的自己，但隨著時間越長，他越感到痛苦，因此決定離婚，離婚後的ryuchell開始嘗試女裝，長髮和精緻外貌根本看不出來是男性，許多人也漸漸理解並支持他。

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